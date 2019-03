Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Feuer im Container

Am Mittwoch brannte in Mietingen ein mit Papiermüll beladener Container.

Gegen 12.30 Uhr fuhr ein Lkw in Mietingen. Der 50-jähriger Fahrer hatte eine Kartonagen Presse geladen. Die war voll mit Papier und Kartons. Der Mann bemerkte, dass es hinten auf seinem Fahrzeug rauchte. Er hielt an. Mit dem Haken des Fahrzeuges setzte er seine Ladung auf die Straße. Kräfte der Feuerwehr rückten an und löschten die brennenden Kartonagen. Die Ursache für die Brandentwicklung ist unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

