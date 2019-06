Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190628 - 695 Frankfurt-Nieder-Eschbach: Drogendealer im Bieberpark festgenommen

Frankfurt (ots)

(ne)Zivilbeamten ist es gelungen einen 24 Jahre alten Drogendealer gestern Nachmittag im Bieberpark festzunehmen.

Zuvor konnten diverse Drogenverkäufe beobachtet werden, bei dem der 24-Jährige kleine Konsumeinheiten Marihuana an seine Kundschaft übergab. Anschließend erfolgte die Festnahme des Dealers, als dieser nach erfolgreichem Handeltreiben eine Pause einlegte. Seinen Bunker mit immerhin noch 24 Einheiten Marihuana und 10 Portionen Haschisch konnten die Beamten ganz in der Nähe finden. Als die Beamten die Wohnung des 24-Jährigen durchsuchten, konnten sie allerdings keine weiteren Beweismittel auffinden. Der 24-Jährige durfte anschließend wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell