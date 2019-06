Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG- Einbrüche während des Pfingstwochenendes

Wuppertal (ots)

Seit Freitag (07.06.2019), nahm die Polizei in Wuppertal und Solingen insgesamt sechs Einbrüche und Einbruchsversuche auf. Wuppertal: Im Verlauf des 09.06.2019, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Kruppstraße. Sie hebelten eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume. Angaben zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. In der Nacht zum 10.06.2019 hebelten Einbrecher eine Hauseingangstür am Sperberweg auf. Das Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Zum jetzigen Zeitpunkt steht das erlangte Gut noch nicht fest. Solingen: Zwischen dem 05.06.2019 und dem 09.06.2019, gelangten Täter durch eine aufgehebelte Tür in ein Haus an der Irler Straße. Ob sie Gegenstände erbeutet haben, konnte bislang nicht geklärt werden. Bargeld, Schmuck und Unterhaltungselektronik erbeuteten Einbrecher an der Uferstraße, nachdem sie dort am 10.06.2019 zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr in eine Wohnung eingebrochen waren. In eine Gaststätte am Kiebitzweg stiegen unbekannte Personen in den frühen Morgenstunden des 10.06.2019 ein. Sie hebelten ein Fenster auf und stahlen Bargeld, alkoholische Getränke und Tabakwaren. Durch den Keller eines Restaurants am Müngstener Brückenweg verschafften sich Einbrecher unbefugt Zutritt. Sie brachen mehrere Schränke auf und entkamen mit Bargeld in unbekannter Höhe. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell