Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Owschlag

Kreis RD-ECK - Motorrollerfahrer schwer verletzt

Owschlag / Kreis RD-ECK (ots)

190527-3-pdnms Motorrollerfahrer schwer verletzt

Owschlag / Kreis RD-ECK. Der Fahrer (66) eines Motorrollers (125 ccm) wurde heute (27.05.19, 13.50 Uhr) bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Mercedes Vito schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Flensburger Klinik gebracht werden. Die Fahrerin (55) des Vito erlitt einen Schock. Sie wurde ambulant behandelt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Owschlag war der Zweiradfahrer im Boklunder Weg mit Fahrtrichtung Boklund in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Die Kieler Staatsanwaltschaft entsandte einen Sachverständigen zur Unfallstelle. Der ordnete die Sicherstellung der Fahrzeuge an. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Sönke Hinrichs

