Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg - Versuchter Handtaschenraub

Rendsburg (ots)

190527-1-pdnms Versuchter Handtaschenraub

Rendsburg. Ein bislang unbekannter Mann auf einem Fahrrad versuchte heute (27.05.19, 10.45 Uhr) eine Handtasche zu entreißen. Das Vorhaben scheiterte an dem Widerstand der 53-jährigen Geschädigten. Der Vorfall ereignete sich am Edeka-Markt in der Schleswiger Chaussee beim Einladen der Waren in das geparkte Auto. Die Frau rief laut um Hilfe, woraufhin der Täter auf seinem Rad flüchtete in Richtung Ostlandhochhaus. Beschreibung: Etwa 20 bis 25 Jahre jung, kurze, blonde Haare, dunkelgrüne Jacke mit Fellbesatz, dunkle Hose. Der junge Mann fuhr ein auffällig kleines, silberfarbenes Fahrrad. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04331 / 208-450 an die Kripo in Rendsburg zu wenden.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell