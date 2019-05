POL-NMS: Eckernförde - Geldbörse geraubt

Polizeidirektion Neumünster

Eckernförde. Am Freitagabend (24.05.19, gegen 20.15 Uhr) entriss ein bislang Unbekannter einer Mitarbeiterin des Restaurants Luzifer (Schiffbrücke) die Geldbörse. Der Mann hatte eine Bestellung aufgegeben und sich im Außenbereich bedienen lassen. Nach dem Entreißen der Geldbörse flüchtete der dunkel gekleidete Mann über die Holzbrücke in Richtung Vogelsang. Couragierte Passanten, auch auf dem Fahrrad, verfolgten den Unbekannten. Einer der Zeugen konnte den Täter im Innenhof des Hauses Vogelsang 10 stellen, wurde dann jedoch durch von einer weiteren Person angegriffen, so dass er von der Verfolgung absehen musste. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 04351 / 9080 zu melden.

