Polizei Wuppertal

POL-W: W Verpuffung in Vohwinkel - zwei Leichtverletzte

Wuppertal (ots)

Beim Versuch, Pommes Frites zu frittieren kam es heute (09.06.2019), gegen 14.30 Uhr, zu einer Verpuffung in einer Wohnung am Heinrich-Bammel-Weg in Wuppertal. Eine 62-jährige und eine 15-jährige Bewohnerin erlitten leichte Verletzungen. Die Jugendliche kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Da es zu keinem Brand gekommen war, blieb die Wohnung bewohnbar. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Einsatzkräfte auf etwa 10.000 Euro. (cw)

