Polizei Wuppertal

POL-W: W Alkohol am Steuer - Unfall mit hohem Sachschaden in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Sechs beschädigte Pkw und ein Motorrad - insgesamt 50.000 Euro Sachschaden -sind das Ergebnis eines Unfalls in der letzten Nacht (09.06.2019) auf der Hügelstraße. Ein 32-Jähriger steht in Verdacht, mit einem Citroen die Hügelstraße bergwärts gefahren zu sein. Kurz nach der Gudrunstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte fünf geparkte Fahrzeuge, eines davon schob er auf ein Motorrad. Kurz nach dem Unfall soll der Fahrer zunächst zu Fuß geflüchtet sein, kehrte aber später zur Unfallstelle zurück. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutlich Alkoholgeruch bei dem 32-Jährigen wahr. Daher musste er mit zur Wache kommen und eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen bezüglich der Fahrerlaubnis des Unfallfahrers dauern an. (cw)

