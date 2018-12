POL-PDNW: Straßenverkehrsgefährdung

Maxdorf/Erpolzheim (ots) - Am Donnerstagabend kam es gegen 18 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung zwischen Maxdorf und Erpolzheim. Durch eine Verkehrsteilnehmerin wurde ein schwarzer VW-Bus gemeldet, welcher des Öfteren von der Fahrbahn in den Gegenverkehr abkam und entgegenkommende Fahrzeugen gefährdete. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Das Fahrzeug wurde durch eine Funkstreife gestellt. Der 57-jährige Fahrzeugführer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,31 Promille. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt. Fahrzeugführer, welche durch den schwarzen VW-Bus konkret gefährdet wurden, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu wenden

Rückfragen bitte an:





Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell