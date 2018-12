POL-PDNW: Handtaschen aus geparkten Autos gestohlen

Lambrecht (ots) - Jeweils in der Mittags- bzw. frühen Nachmittagszeit des 17.11., 24.11. und des 05.12.2018 wurden an in der Nähe des Lambrechter Friedhofs geparkten Autos die Seitenscheiben eingeschlagen. Anschließend entwendete der Täter die im Fahrzeuginnern zum Teil gut sichtbar abgelegten Handtaschen. Bei der letzten Tat am 05.12. konnte der Täter gegen 12:40 Uhr von Zeugen gesehen werden, als er mit einer aus einem geparkten VW Golf gestohlenen Tasche zu Fuß in Richtung Lambrecht flüchtete und dann mit in einem dunkelblauen, älteren VW Golf davonfuhr. Es liegen Erkenntnisse vor, wonach der Täter zuvor aus seinem Fahrzeug heraus gezielt Friedhofsbesucher und Wanderer beobachtete, die dort ihre Fahrzeuge abstellten. Der Täter wurde von den Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30-35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schwarze kurze Haare, dunklerer Teint, kräftige Gestalt. Er trug eine schwarze Jacke und Blue Jeans.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei, in geparkten Fahrzeugen keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeuginnern zurückzulassen, sondern mitzunehmen oder zumindest im verschlossenen Handschuhfach oder Kofferraum zu deponieren.

