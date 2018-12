POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Neustadt/Weinstraße (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen in Neustadt, in der Gartenstraße geparkten VW Passat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Besitzer des VW Passat stellte einen Streifschaden an seinem Fahrzeug am Morgen des 04.12.18 fest; Schadenshöhe ca. 900 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Neustadt erbeten.

