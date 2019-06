Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kleinkind auf Parkplatz angefahren

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (08.06.2019), gegen 20.00 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Audi auf den Parkplatz eines Supermarktes an der Focherstraße in Solingen. Als er einen geparkten Pkw passierte, kollidierte er mit einem 2-jährigen Kind, das gerade mit seinem Laufrad hinter dem Auto entlang fuhr. Durch den Aufprall wurde das Kleinkind leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte es zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. (cw)

