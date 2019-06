Polizei Wuppertal

POL-W: SG Straßenraub unter Jugendlichen am "Grafen" in Solingen

Gestern Abend (08.06.2019) raubten mehrere Jugendliche einen 14-Jährigen und seinen 17-jährigen Bekannten im Bereich des Graf-Wilhelm-Platz in Solingen aus. Gegen 18.15 Uhr waren die beiden in Begleitung von weiteren Freunden an der Kasernenstraße unterwegs. Im Bereich der Parkhauszufahrt des Einkaufszentrums sollen sie von einer Gruppe Jugendlichen angesprochen und aufgefordert worden sein, ihre Taschen zu leeren. Der 17-Jährige flüchtete daraufhin zunächst, wurde aber von einem Teil der Gruppe schnell eingeholt. Nach seinen Angaben hielten die Täter ihn fest, durchsuchten ihn und nahmen ihm seine Kopfhörer ab. Anschließend liefen die Tatverdächtigen in Richtung Friedrichstraße davon. Der 14-Jährige wurde zwischenzeitlich nach eigenen Angaben von einem anderen Teil der Jugendgruppe festgehalten und geschlagen. Dabei sollen die Täter ihm eine Tasche und Bargeld entrissen haben. Auch dieser Teil der Gruppe flüchtete nach der Tat in Richtung Friedrichstraße. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Solingen unter der Telefonnummer 0202 / 284-0 entgegen. (cw)

