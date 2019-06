Polizei Wuppertal

POL-W: W Jugendliche Randalierer in Elberfeld unterwegs

Wuppertal (ots)

Jugendliche sorgten in der vergangenen Nacht (08.06.2019) für einen größeren Schaden auf dem Ölberg in Wuppertal. Gegen 02.40 Uhr meldeten Anwohner zwei junge Männer, die wahllos mehrere Außenspiegel an geparkten Pkw im Bereich Hombüchel und Roßstraße abtraten. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten während der Fahndung einen der beiden Tatverdächtigen stellen. Der 16-Jährige hatte versucht, sich in einem Gebüsch vor der Polizei zu verstecken. Seine Großeltern konnten den alkoholisierten Jugendlichen noch in der Nacht von der Wache wieder abholen. Hinsichtlich des zweiten flüchtigen Tatverdächtigen dauern die Ermittlungen an. Beide sollen an mindestens zehn Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt haben. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (cw)

