Polizei Wuppertal

POL-W: SG Auffahrunfall-Motorradfahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (04.06.2019), gegen 16:45 Uhr, kam es auf der Grenzstraße in Solingen zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Der 18-Jährige bog mit seiner BMW auf die Grenzstraße in Richtung Ohligser Straße ein, als er auf den verkehrsbedingt wartenden Mercedes eines 54-Jährigen fuhr. Dabei zog der junge Mann sich eine schwere Verletzung zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn der Grenzstraße gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro. (sw)

