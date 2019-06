Polizei Wuppertal

POL-W: W- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal-Räuber wehrt sich gegen seine Festnahme

Wuppertal (ots)

Vorgestern Morgen, 03.06.2019, 07:20 Uhr, überfiel ein zunächst unbekannter Täter einen Kiosk an der Schloßstraße in Wuppertal. Er drohte der Inhaberin an, sie zu töten, woraufhin diese fluchtartig ihren Kiosk verließ. Der Räuber ergriff Tabakwaren sowie einige Flaschen mit alkoholischen Getränken und verließ die Geschäftsräume. Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es, den Mann (33) in der Nähe des Tatortes aufzufinden. Er führte das Diebesgut noch mit sich. Trotz heftiger Gegenwehr in Form von Schlägen, Tritten und Kopfstößen, nahmen die Beamten den polizeibekannten Tatverdächtigen fest. Dieser wurde am gestrigen Tag, 04.06.2019, auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Auf Anordnung des zuständigen Haftrichters wurde der Tatverdächtige der Untersuchungshaft zugeführt.

