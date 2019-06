Polizei Wuppertal

POL-W: W- Wohnhausbrand in Wuppertal-Ronsdorf

Wuppertal (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 02.06.2019, gegen 01:10 Uhr, zu einem Brand einer Wohnung an der Bauvereinstraße in Wuppertal-Ronsdorf. Der Bewohner hatte seine Wohnung bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen können. Da eine leichte Rauchgasvergiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er zunächst im Rettungswagen behandelt. Die Kriminalpolizei hat die unbewohnbaren Räume beschlagnahmt und ermittelt mit Unterstützung eines Brandsachverständigen die Ursache des Feuers. (weit)

