POL-W: RS Aktionstag "Junge Fahrer" in Remscheid-Einladung an Medienvertreter

Unter dem Motto "Verkehrsunfälle und ihre Folgen" veranstaltet die Direktion Verkehr der Polizei im bergischen Städtedreieck in Kooperation mit der Verkehrswacht Rem-scheid den Aktionstag "Junge Fahrer". Die Aktionen finden am Mittwoch, den 05.06.2019 und Donnerstag, den 06.06.2019, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:45 Uhr statt. Auf dem Parkplatz und dem Garagenhof der Polizeihauptwache in Remscheid werden an verschiedenen Stationen die Gefahren im Straßenverkehr dargestellt. Dabei kommen zum Beispiel ein Gurtschlitten, ein Überschlagsimulator und ein Fahrsimulator zum Einsatz. Mit Hilfe einer "Rauschbrille" kann eine Fahrt unter Drogen oder Alkohol simuliert werden. Weitere Programmpunkte sind: -Alkohol und Drogen im Straßenverkehr -Unfallflucht -Folgen eines Verkehrsunfalls mit Führerscheinentzug -ein Vater erzählt über den Unfall seiner Tochter -Dummy-Vorführung -Bergung aus einem PKW nach Verkehrsunfall An dem Programm nehmen 360 Auszubildende des Berufsbildungszentrums der Remscheider Metall- und Elektroindustrie, sowie Schülerinnen und Schüler des Be-rufskollegs Technik, des Berufskollegs Wirtschaft und des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs in Begleitung ihrer Lehrerinnen und Lehrer teil Medienvertreter sind eingeladen, diese beiden Termine zu begleiten. Für eine bessere Planung wäre eine Rückmeldung bei der Pressestelle der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-2020 hilfreich. (sw)

