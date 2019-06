POL-W: W- Raub mit Schusswaffe in Wuppertal-Barmen

Polizei Wuppertal

Gestern Nachmittag (02.06.2019, 17:15 Uhr), kam es in Geschäftsräumen an der Straße Pfälzer Steg in Wuppertal-Barmen zu einem bewaffneten Raub auf einen 49-jährigen Mann. Im Verlauf von Verkaufsverhandlungen bedrohte ein bislang unbekannter Täter sein Opfer mit einer Schusswaffe und floh mit Bargeld in unbekannter Höhe. Der Räuber wird als circa 25-30 Jahre alt und schlank geschätzt. Er hatte kurze schwarze Haare mit ausrasiertem Nacken und einen Vollbart. Der Mann trug eine Brille und ein hellblaues Hemd. Außerdem war er mit einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tathergang und zum unbekannten Täter aufgenommen. Zeugen werden gebeten, der Polizei ihre Feststellungen unter der Rufnummer 0202/284-0 mitzuteilen.

