Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Kollision zwischen Auto und Motorrad

Wuppertal (ots)

Am 01.06.2019, gegen 11:15 Uhr, erlitt ein Motoradfahrer auf der Kamper Straße in Solingen schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Der 54-jährige Zweiradfahrer beabsichtigte von der Kamper Straße in die Barler Straße abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem ihm entgegenkommenden BMW eines 54-jährigen Remscheiders. Der Kradfahrer kam zu Fall und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf circa 4000 Euro geschätzt. (weit)

