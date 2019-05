Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Aktionstag Fahrrad und Pedelec-Einladung für Pressevertreter

Wuppertal (ots)

Am 03.06.2019 ist der europäische Tag des Fahrrads. Damit wird dessen Bedeutung und die zunehmende Nutzung als alternatives Fortbewegungsmittel hervorgehoben. An diesem Tag findet deshalb der "Aktionstag Fahrrad und Pedelec" statt. Die Polizei im bergischen Städtedreieck bietet Informationen rund um das Thema an. Polizisten der Verkehrsunfallprävention werden in Wuppertal: um 14:30 Uhr auf der Nordbahntrasse in Höhe des Tunnels Buchenstraße, in Remscheid: auf der Balkantrasse im Bereich Bahnhof Lennep, um 11:30 Uhr und in Solingen: auf der Korkenziehertrasse um 16:30 Uhr für Medienvertreter ansprechbar sein. Fahrrad- und Pedelecfahrer sollen über das spezielle Verhalten im öffentlichen Stra-ßenverkehr und Sicherheitseinrichtungen informiert werden. Auf einem Parcours wird die Möglichkeit angeboten sicherheitsrelevante Manöver zu testen. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Veranstaltungen zu begleiten und sich ein Bild vor Ort zu machen. Zusätzlich wird die Polizei im bergischen Städtedreieck an diesem Tag gezielte Kon-trollen durchführen. Dabei sollen Fehlverhalten im Zusammenhang mit Fahrrädern und Pedelecs geahndet werden. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell