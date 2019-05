Polizei Dortmund

POL-DO: Abschlussmeldung: B 54 in Richtung Norden nach Unfall wieder frei

Dortmund (ots)

Wie bereits mit Pressemeldung lfd. Nr. 0521 berichtet, ereignete sich heute Nachmittag (10. Mai) ein Verkehrsunfall auf der B 54 (Ruhrwaldstraße), kurz hinter der Auffahrt Dortmund-Wellinghofen.

Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden war durch den Unfall seit 16:35 Uhr bis um 19 Uhr gesperrt.

Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Auto nach rechts abgekommen und in die Böschung geschleudert. Bei dem Unfall verletzten sich der Fahrer (37) des Suzuki und sein Beifahrer (30) schwer, sie wurden mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert.

Nach der Sperrung der Fahrbahn in Richtung Norden staute sich der Verkehr zusehends, eine Ableitung erfolgte an der Abfahrt Dortmund-Wellinghofen. Schnell verstopften auch die Nebenstraßen. Erst als der aufgestaute Verkehr auf der linken Spur an dem Unfall vorbeigeführt werden konnte - etwa eine Stunde nachdem der Unfall sich ereignet hatte - entspannte sich die Lage.

Um 19 Uhr wurde die Fahrbahn in Richtung Norden wieder frei gegeben.

