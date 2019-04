Polizei Paderborn

POL-PB: Anhängelast um fast eine Tonne überschritten

Paderborn (ots)

Obwohl er eigentlich sparen wollte, dürfte es jetzt teuer für einen 56-jährigen Paderborner Garten- und Landschaftsbauer werden. Er war am Montag gegen 12:00 Uhr von Polizeibeamten in der Bahnhofstraße gestoppt worden, weil der mit Split beladene Anhänger an seinem VW-Bulli offensichtlich überladen war. Die Wägung auf einer Fahrzeug-Waage förderte dann auch zu Tage, dass die zulässige Anhängelast des Bullis um fast eine Tonne überschritten war. Auf den Mann kommt jetzt ein Bußgeldbescheid über mindestens 425 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu. Da sich bei Überschreitung der zulässigen Anhängelast das Fahrverhalten eines Gespannes deutlich verändert, birgt dieser Verstoß ein erhebliches Gefährdungspotential im Straßenverkehr und ist deshalb mit hoher Geldbuße bewehrt.

