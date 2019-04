Polizei Paderborn

POL-PB: 81-jähriger Autofahrer übersieht Seniorin mit Rollator

Hövelhof (ots)

(khp) In Hövelhof hat am Montag ein Autofahrer eine 79-jährige Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, angefahren. Die Seniorin erlitt Verletzungen am Bein.

Gegen 14.15 Uhr fuhr der 81-jährige Fordfahrer rückwärts von einem Grundstück, um auf die Allee zu fahren. Hierbei übersah er die Dame, die mit ihrem Rollator auf dem Gehweg an der Allee in Richtung Paderborner Straße ging. Ein Autoreifen rollte der Dame über einen Fuß und sie stürzte auf das Pflaster. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Seniorin in ein Krankenhaus nach Paderborn.

