Polizei Wuppertal

POL-W: W- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal-Polizei sucht Zeugen nach Tötungsdelikt in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Abend, 28.05.2019, gegen 23:00 Uhr, entdeckten Zeugen eine leblose Person im Bereich der Gartensiedlung an der Obere-Lichtenplatzer-Straße in Wuppertal. Die Person (58) wies erhebliche Verletzungen auf und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimation. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Unmittelbar vor der Tat befand sich das Opfer in Begleitung einer unbekannten männlichen Person. Diese wird als 28 bis 35 Jahre alt und circa 180 bis 185 Zentimeter groß beschrieben. Sie soll mit einer schwarzen Kappe und einer hellen Jacke mit "Nike"-Logo und Aufschrift auf dem Rücken bekleidet gewesen sein. Die eingesetzte Mordkommission sucht dringend Zeugen. Wer kann Angaben zu der unbekannten Person machen oder hat im Bereich des Parkplatzes oberhalb oder in der Kleingartenanlage an der Obere-Lichtenplatzer-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

