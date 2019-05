Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

In der Zeit vom 28.05.2019 auf den 29.05.2019 verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung an der Schwesternstraße in Remscheid. Es wurde Bargeld entwendet. In ein Büro an der Straße Am Wiesenhang in Remscheid brachen Unbekannte in den Abendstunden des 28.05.2019 ein. Die Einbrecher entkamen unerkannt und ohne Beute. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jk)

