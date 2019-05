Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG- Die Polizei musste zu drei Einbrüchen ausrücken

Wuppertal (ots)

Am Montag (27.05.2019), gegen 03:55 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter ein Fenster zu einer Gaststätte an der Straße Mollenkotten in Wuppertal auf. Hierdurch gelangte er in eine darüber liegende Wohnung. Als der anwesende Bewohner durch Rufen auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Einbrecher unerkannt mit 2 Geldbörsen. In den vergangenen Wochen, die Tatzeit kann nicht näher eingegrenzt werden, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Zur Waldkampfbahn in Wuppertal. Die Täter brachen eine Kellertür auf und entwendeten Goldschmuck. Am Montag (27.05.2019) gelangte ein Straftäter in den Morgenstunden durch Aufhebeln eines Fensters in ein Café an der Konrad-Adenauer-Straße in Solingen. Die durch den Geschädigten alarmierte Polizei konnte den Einbrecher auf frischer Tat noch im Objekt festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-jährige Tatverdächtige wieder entlassen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jk)

