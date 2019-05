Polizei Wuppertal

POL-W: W Mehrere Fahrzeuge in Wuppertal-Barmen beschädigt

Wuppertal (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes (24.05.2019, 17:30 Uhr-25.05.2019, 06:26 Uhr), kam es in Wuppertal-Barmen an der Schönebecker Straße zu Sachbeschädigungen an fünf geparkten Autos. Unbekannte hatten die Außenspiegel abgerissen oder getreten. An einem weiteren Fahrzeug wurde der Lack zerkratzt. Wegen der räumli-chen Nähe geht die Polizei davon aus, dass es sich um den oder dieselben Täter handelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell