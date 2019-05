Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Auto bleibt nach Unfall auf dem Dach liegen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (26.05.2019), gegen 18:50 Uhr, kam es auf der Ringstraße/Talsperrenstraße in Remscheid zu einem Unfall mit einer schwerverletzten Person. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 53-jährige FIAT-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug aus dem Talsperrenweg auf die Kreuzung Ringstraße, als sie dort mit dem BMW eines 36-jährigen Remscheiders kollidierte. Durch den Zusammenstoß kippte der FIAT auf das Dach und blieb in dieser Position liegen. Die Fahrerin erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (weit)

