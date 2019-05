Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zehn beschädigte Fahrzeuge in Remscheid

Wuppertal (ots)

Zwischen dem 25.05.2019, 23:30 Uhr und dem 26.05.2019, 06:00 Uhr, beschädigten Unbekannte zehn geparkte Fahrzeuge an der Intzestraße in Remscheid. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von über 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sw)

