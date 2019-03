Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - 18jähriger leistete Widerstand

Goch (ots)

Nachdem er im Festzelt auf dem Klosterplatz randaliert hatte, sollte am frühen Samstagabend der offensichtlich alkoholisierte junge Mann aus Weeze in Gewahrsam genommen werden. Sowohl während des Transports als auch auf der Polizeiwache leistete er erheblichen Widerstand und bespuckte und beleidigte die eingesetzten Beamtinnen und Beamten mehrfach. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. Auch hierbei leistete der Mann Widerstand. Ermittlungen vor Ort führten zu ein Identifizierung von mehreren Geschädigten, die der Verdächtige verletzt hatte.(SI)

