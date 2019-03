Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Karnevalsumzüge im Kreis Kleve am Nelkensamstag

Bilanz der Polizei

Kleve (ots)

Am Nelkensamstag (02.03.2019) fanden im Kreis die Karnevalsumzüge in Emmerich-Elten, Weeze, Rheurdt und Geldern-Veert statt.

Den Zug in Elten besuchten ca. 4500 Zuschauer. Bei Jugendschutzkontrollen wurden insgesamt 48 Alkoholgebinde vernichtet. Die Polizei erteilte 3 Platzverweise. Ansonsten verlief die Veranstaltung störungsfrei.

Ebenfalls 4500 Närrinnen und Narren verfolgten die Umzug in Weeze. Die Polizei erteilte einen Platzverweis. Der Zug verlief unproblematisch.

Der Karnevalsumzug in Rheurdt wurde von 1000 Zuschauern verfolgt. Der Umzug verlief ohne jegliche Probleme

Etwa 4000 Zuschauer, hiervon überwiegend Jugendliche sowie junge Erwachsene verfolgten den Umzug in Veert. Bei verstärkten Jugendschutzkontrollen wurden insgesamt 20 Alkoholgebinde vernichtet. Im Zugverlauf kam es zu mehreren Einsätzen der Polizei bei Schlägereien. Insgesamt 8 Personen musste in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete eine Person gegen die Beamten Widerstand. Hier ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprob an. Das Glasverbot wurde wie im vergangenen Jahr weitestgehend beachtet.

