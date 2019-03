Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fußgängerin schwerverletzt

Kleve (ots)

Am Samstag, 02.03.2019, befuhr gegen 18 Uhr ein 55-jähriger Klever mit einem PKW Mitsubishi die Felix-Roeloffs-Straße in Richtung Querallee und beabsichtigte, an der Kreuzung nach rechts auf die Nassauerallee in Richtung Innenstadt abzubiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 54-jährigen Kleverin, die als Fußgängerin die Nassauerallee an der vorgesehenen Fußgängerfurt überqueren wollte. Sie wurde von dem PKW aufgeladen und aufgrund ihrer schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. An dem PKW entstand leichter Sachschaden.

