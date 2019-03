Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte überfallen Frau in ihrem Haus

Kleve (ots)

Opfer eines dreisten Überfalls wurde in der Nacht zu Freitag eine 89jährige Frau aus Kleve. Die Unbekannten hatten zunächst versucht,gegen 03.30 Uhr zwei Fenster an der Gebäudeseite des Einfamilienhauses auf der Nassauer Allee aufzuhebeln, was jedoch misslang. Schließlich hebelten sie die Haustür auf und gingen in die Schlafräumlichkeiten im ersten Stock, wo sie auf die Rentnerin trafen. Während einer der Täter die alte Dame auf das Bett drückte, durchsuchte der zweite das Schlafzimmer nach Diebesgut. Anschließend verließen die Räuber das Gebäude durch die Haustür. Diese stand bei Eintreffen der durch die Frau alarmierten Polizei noch offen. Die sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens stehende Geschädigte wurde vorsorglich in das Krankenhaus gebracht. Ob die Räuber Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht fest. Es wurde eine Ermittlungskommission gebildet. Die Ermittlungen dauern an.

Daher gibt es auch zur Beschreibung der Täter derzeit keine weiteren verwertbaren Aussagen. Die Kriminalpolizei prüft ebenfalls, ob es Zusammenhänge mit Taten in der jüngsten Vergangenheit gibt, die mit dem gleichen oder ähnlichem modus operandi durchgeführt worden sind. Aufgrund der Umstände, dass es sich bei der Nassauerallee um eine der Hauptdurchgangsstraßen Kleves handelt, hält die Polizei es für durchaus möglich, dass die Täter beim Betreten oder Verlassen des Grundstücks oder ggf. beim Besteigen eines Fluchtfahrzeuges durch andere Verkehrsteilnehmer beobachtet worden sind. (SI)

Hinweise an die Kriminalpolizei unter Tel. 02821-5040 oder jede andere Polizeidienststelle.

