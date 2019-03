Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Männer geraten in Streit

33-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (28. Februar 2019), gegen 20:30 Uhr, gerieten ein 25-Jähriger und ein 33-Jähriger, beide aus Kevelaer, auf der Walbecker Straße aus bislang ungeklärten Gründen in einen Streit. Nach Angaben des 25-Jährigen begann der 33-Jährige auf ihn einzuschlagen, weshalb der sich in die Filiale eines Discounters flüchtete. Der 33-Jährige folgte dem 25-Jährigen jedoch und die Auseinandersetzung ging weiter. Eine 28-Jährige Angestellte des Discounters wollte die beiden Männer beruhigen, dabei schlug der 33-Jährige auch auf die 28-Jährige ein. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten die Personalien des 33-Jährigen feststellen wollten, verweigerte er zunächst die Angaben. Zudem beleidigte und bespuckte er die Beamten. Der 33-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Aufgrund seiner Verhaltensweise besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

