Polizei Wuppertal

POL-W: W- Auto gerät auf der Wettiner Straße in den Gegenverkehr

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag, 04.06.2019, 14:20 Uhr, kam es auf der Wettiner Straße in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Nach bisherigem Erkenntnisstand geriet eine 46-jährige Ford-Fahrerin zwischen der Wittelsbacher Straße und der Rudolf-Ziersch-Straße in den Gegenverkehr und stieß hier mit einem Daimler zusammen. Dessen 76-jährige Fahrer versuchte vergeblich eine Kollision zu verhindern. Durch den Aufprall wurde sein Fahrzeug gegen eine Mauer geschleudert und kam in einem Grünstreifen zum Stehen. Die Fahrerin des Fords verletzte sich leicht und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 12.500 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (weit)

