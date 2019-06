Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Schwerverletzter Motorradfahrer in Remscheid-Lennep

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (10.06.2019, 13:10 Uhr), kam es auf der Kreuzung Ringstraße/Rader Straße in Remscheid zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Zweiradfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte eine 63-jährige Remscheiderin mit ihrem Hyundai über die Ringstraße in Richtung Hackenberger Straße zu fahren. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit einem von der Rader Straße kommenden Motorradfahrer (59). Dieser stürzte durch den Aufprall, verletzte sich schwer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hyundaifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 9000 Euro geschätzt. (weit)

