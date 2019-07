Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190702 - 704 Frankfurt-Bergen-Enkheim: 14-Jähriger überfallen - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern Nachmittag raubten zwei Jugendliche das Fahrrad eines 14-Jährigen in der Borsigallee und flüchteten anschließend.

Gegen 16.30 Uhr verließ der 14-Jährige ein Schnellrestaurant in der Borsigallee, ging zu seinem Fahrrad und schloss dieses auf. Als er mit seinem gelben Mountainbike (Marke "Tecno Bike") losgegangen war, rissen ihn die Räuber von hinten zu Boden, schnappten sich das Fahrrad und flüchteten damit in Richtung Kruppstraße. Der 14-Jährige wurde bei dem Überfall glücklicherweise nicht verletzt.

Die beiden Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: männlich, 15 bis 16 Jahre alt und blonde, sehr kurze Haare. Er soll eine schwarze Hose getragen haben.

2. Tatverdächtiger: männlich, 15 bis 16 Jahre alt und kurzrasierte, braune Haare. Er soll mit einer kurzen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51499 entgegen.

