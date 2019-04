Polizei Hagen

POL-HA: Untersuchungshaft - Fahndungserfolg nach Raub auf Taxifahrer

Hagen (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Samstag, 20.04.2019, zu einem Raub auf einen 63-jährigen Taxifahrer im Bereich der Straße In der Welle. Später stellte sich heraus, dass schon einen Tag zuvor ein weiterer Taxifahrer (68) auf ähnliche Weise überfallen wurde. Mit einer durch die Zeugen überlieferten guten Personenbeschreibung begannen die Beamtinnen und Beamten des Hagener Polizeipräsidiums mit einer Fahndung nach der Täterin und dem Täter im Stadtbereich. Am Dienstag, 23.04.2019, gelang es Kräften des Einsatztrupps -zivil gekleideten Beamten- das Pärchen in der Bergstraße gegen 13:00 Uhr zu stellen. Sie ließen sich widerstandslos festnehmen. Die Frau gestand die Tat in den folgenden Vernehmungen. Bei den Räubern handelt es sich um eine 19-jährige Deutsche und einen 20-jährigen Libanesen. Beide sind ersten Erkenntnissen zufolge drogenabhängig. Auf Anregung der Staatsanwaltschaft wurde Untersuchungshaft durch das Gericht angeordnet.

