Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Tennisheim - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte Täter drangen vermutlich in der Zeit zwischen Dienstag, 23.04.2019, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 09:00 Uhr, in das Clubhaus eines Tennisvereins an der Bredelle ein. Dazu hebelten sie mutmaßlich eines der Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Im Inneren suchten die Einbrecher nach Beute. Sie stießen nach bisherigen Erkenntnissen auf einen Tresor, eine Registrierkasse und einen Laptop, welche sie stahlen. Anschließend entkamen sie unerkannt. Ob die Täter mit einem Fahrzeug anreisten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kripo begann am Tatort mit der Spurensicherung. Zeugenhinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

