Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin von Auto erfasst - Rettungshubschrauber im Einsatz

Hagen (ots)

Heute (Donnerstag) überquerte eine 79-jährige Fußgängerin um 09.24 Uhr eine Ampel an der Kreuzung Hagener Straße / Schwerter Straße. Hierbei wurde sie von einer Autofahrerin, die mit ihrem Toyota auf der Schwerter Straße aus Richtung Boeler Marktplatz kommend nach links in die Kreuzung einbog, leicht erfasst. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der eingesetzte Rettungswagen forderte einen Rettungshubschrauber an. Der Kreuzungsbereich war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Der Rettungshubschrauber führte die 79-jährige Fußgängerin einem Krankenhaus zu. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

