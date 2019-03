Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis - Anrufe von falschen Polizeibeamten

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am Montag gab es erneut vermehrt Anrufe eines falschen Polizeibeamten, dieses Mal im Raum Ennepetal. Der Anrufer gibt sich im Regelfall als Polizeibeamter aus, legt dar, dass der Angerufene in naher Zukunft Opfer eines Einbruchs werden sollte und fragt nach den persönlichen Verhältnissen, Bargeld und Wertgegenständen im Haus. Alsbald folgt das Angebot, einen Kollegen vorbei zu schicken, der Sachen von Wert in Verwahrung nimmt, damit sie nicht mehr entwendet werden können. In mehreren Fällen hatten die Täter bereits Erfolg und es kam zur Übergabe größerer Geldbeträge oder wertvollen Schmucks. Die Polizei warnt: Wir nehmen Ihre Wertgegenstände oder Bargeld nicht in Verwahrung! Lassen Sie sich von solchen Anrufen nicht einschüchtern! Trauen Sie sich unhöflich zu sein und legen Sie einfach auf! Halten Sie Rücksprache mit Verwandten oder Bekannten! Im Zweifelsfalle informieren Sie die Polizei!

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell