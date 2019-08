Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280819-797: Wer schießt auf Straßenlaternen?

Bergneustadt (ots)

In den vergangenen Monaten sind im Bereich des Stadtwaldes in Bergneustadt immer wieder Straßenlaternen mutwillig beschädigt worden. Der Schaden an den etwa 20 Laternen wird vom Betreiber Agger Energie auf inzwischen 10.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Reparaturarbeiten sind in einigen Lampen kleine Stahlkügelchen mit einem Durchmesser von etwa 5 mm aufgefunden worden, mit denen die Leuchtmittelabdeckungen beschossen wurden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell