Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Unfallflucht am Grenzübergang

Radfahrer bei Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Kranenburg-Wyler (ots)

Am Sonntag (23. Juni 2019) gegen 12.50 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann aus Arnheim (Niederlande) mit einem Fahrrad aus Richtung Nimweger Straße auf dem Radweg der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße. Der Radweg befindet sich auf der linken Seite und ist für beide Richtungen freigegeben. Am kleinen Grenzübergang wollte der 57-Jährige nach links in die Oude Kleefsebaan (Niederlande) abbiegen. Ein unbekannter Autofahrer wollte aus Richtung Niederlande nach rechts auf die Hauptstraße abbiegen. Er hielt an, schaute aber nur nach links. Als er anfuhr, stieß der Autofahrer mit dem von rechts kommenden Radfahrer zusammen. Der 57-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der unbekannte Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Radfahrer musste vor Ort durch die Sanitäter eines Rettungswagens behandelt werden.

Der Autofahrer war etwa 70 Jahre alt und hatte graue Haare. Sein Fahrzeug kann nicht beschrieben werden.

Wer hat den Zusammenstoß beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

