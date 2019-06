Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall

59-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Montag (24. Juni 2019) gegen 20.20 Uhr fuhr eine 83-jährige Frau aus Kerken in einem Ford Fiesta auf der Klever Straße (Bundesstraße 9) von Aldekerk in Richtung Nieukerk. Als sie nach links in die Kölner Straße abbog, stieß die 83-Jährige mit einem auf der B9 entgegenkommenden 59-jährigen Radfahrer aus Remseck (Baden-Württemberg) zusammen. Der Radfahrer prallte gegen die rechte Fahrzeugseite und stürzte auf die Fahrbahn. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die 83-Jährige blieb unverletzt. (ME)

