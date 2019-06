Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - PKW prallt gegen Hauswand

81-jährige Autofahrerin und ihr 83-jähriger Ehemann leicht verletzt

Kleve-Brienen (ots)

Am Montag (24. Juni 2019) gegen 10.30 Uhr fuhr eine 81-jährige Frau aus Kleve in einem VW Tiguan auf der Lüps'sche Straße in Richtung Deich. Die 81-Jährige verlor die Kontrolle über den VW und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto rutschte in einen etwa zwei Meter tiefer liegenden Garten. Dort prallte der VW gegen eine Hauswand und die Eingangstür eines Einfamilienhauses. Die 81-Jährige und ihr 83-jähriger Ehemann als Beifahrer verletzten sich leicht. Sie wurden mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der stark beschädigte VW wurde aus dem Garten geborgen und abgeschleppt. An dem Haus entstand ein hoher Sachschaden. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell