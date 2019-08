Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300819-799: Zeugin verscheucht Einbrecher

Radevormwald (ots)

Gegen 22.10 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Straße Wiedenhofkamp am Donnerstag (29. August) einen ungewöhnlichen Lichtschein hinter dem Haus und hörte kurze Zeit später das Klirren von zerspringendem Glas. Als sie sich daraufhin mit Rufen bemerkbar machte, sah sie eine unbekannte Person in Richtung Kaiserstraße weglaufen. Die hinzugerufene Polizei fand auf der Rückseite eines Geschäftes an der Kaiserstraße Einbruchswerkzeug sowie einen zerstörten Glasbaustein vor. Der Unbekannte wollte sich durch die verbauten Glasbausteine offenbar einen Zugang zu dem Geschäft verschaffen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell