Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010919-802: Anwesenheit der Bewohner schreckte Einbrecher nicht ab

Wiehl (ots)

Bargeld, alte Goldmünzen sowie diverser Gold- und Silberschmuck haben Einbrecher am Freitagabend (30.9.2019) in einem Einfamilienhaus in Oberwiehl gestohlen.

Zwischen 20 Uhr und Mitternacht drangen die Täter durch ein auf Kipp stehendes Schlafzimmerfenster in ein Einfamilienhaus in der Siefener Straße ein. Die Bewohner befanden sich zu dieser Zeit im Wohnzimmer des Hauses und ahnten nichts von den Eindringlingen, die im Schlafzimmer nach Wertgegenständen suchten.

Mit Ihrer Beute (Bargeld, Schmuck und alte Goldmünzen) flüchteten die Täter unbemerkt.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

