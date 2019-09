Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Kradfahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

Kreisstraße 414 zwischen Sudheim und Suterode - Sonntag, 15.09.2019, 15.30 Uhr

SUTERODE (fal) - Am Sonntag gegen 15.30 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Sudheim und Suterode zu einem Verkehrsunfall, bei dem an einem Motorrad ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro entstand. Der 27 Jahre alte Motorradfahrer kam nach ersten Feststellungen mit leichten Blessuren davon.

Ein 25 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck war auf der Kreisstraße in Richtung Suterode unterwegs. In der Rechtskurve an der Abzweigung ins Husumer Tal geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der entgegenkommende Motorradfahrer nach rechts ausweichen. Mit einem Sprung vom Motorrad verhinderte der Katlenburger schlimmeres. Das Motorrad war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

