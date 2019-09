Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen beteiligt sich an landesweiten Lkw-Kontrollen

Hagen (ots)

Der Verkehrsdienst der Hagener Polizei hat am Donnerstag an mehreren Stellen Lkw-Kontrollen durchgeführt. Damit unterstützen die Beamten die landesweite Aktion sicher.mobil.leben 2019. Hintergrund der Kontrollen ist, dass der LKW-Verkehr zunimmt und dass Unfälle unter Beteiligung des Schwerlastverkehrs überdurchschnittlich schwere Folgen haben. Schwerpunkt der Kontrollen sind der technische Zustand der Fahrzeuge, die Ladungssicherung und die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten. Die meisten der kontrollierten Laster waren vorschriftsmäßig unterwegs. In sechs Fällen stellten die Spezialisten Verstöße im Ordnungswidrigkeitenbereich fest, in einem dieser Fälle wurde eine Sicherheitsleistung fällig. Viermal untersagten die Beamten wegen Mängeln bei der Ladungssicherung die Weiterfahrt.

